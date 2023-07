Im Vorjahr schien in der Formel 1 alles auf einen engen WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc hinauszulaufen. Nach einer dramatischen Weltmeisterschaft 2021, in dem sich der Niederländer im letzten Rennen gegen Lewis Hamilton durchsetzte, schien der Monegasse 2022 der größte Herausforderer von Verstappen zu sein.

Fehler von Team und Fahrer ließen den WM-Traum von Leclerc jedoch schnell platzen, was Verstappen eiskalt auszunutzen wusste, um sich in Japan zum zweiten Mal die WM-Krone aufzusetzen. In dieser Saison scheint der 25-jährige Titelverteidiger ohnehin nicht zu schlagen zu sein, kein anderer Fahrer kann ihm derzeit das Wasser reichen.

Am Red Bull Ring teilten sich Leclerc und Verstappen wieder ein Podium, was auch die Frage nach dem Verhältnis zwischen den beiden aufkommen ließ. "Es ist gut und wird sogar immer besser, je älter wir werden", sagte der Monegasse am Rennwochenende und fügte an, dass es nicht immer so war. "Früher haben wir uns tatsächlich gehasst. Wir sind beim Kartfahren oft aneinander geraten und das hat sicher dazu beigetragen. Jetzt hingegen, ist alles super zwischen uns."