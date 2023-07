Auch die internationale Presse verfolgte den Österreich-GP in der Formel 1 gespannt und adelte Max Verstappen für seine Leistung. Die Stewards kamen dabei nicht gut weg.

Großbritannien:

The Sun: "Max Verstappen hat seine Mammutführung an der Spitze der Rangliste mit seinem Sieg in Österreich ausgebaut."

Daily Mail: "Max Verstappen gab der Menge im Red Bull Ring den nachdrücklichen Grand-Prix-Sieg, den sie wollte – und den die Welt erwartete –, um an seinem eisernen Griff auf das Geschick der Weltmeisterschaft festzuhalten."

The Guardian: "Max Verstappen setzt seine Ein-Mann-Siegesparade mit seinem Sieg beim Großen Preis von Österreich fort."

The Telegraph: "Bis 2021 hatte der Holländer Max Verstappen kein Heimrennen, aber der Red-Bull-Fahrer fand den österreichischen Red Bull Ring als ein passendes zweites Zuhause."

Spanien:

Marca: "Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, den siebten 2023 (und fünften in Folge) in einer zu Saisonbeginn selten gesehenen Serie."

Mundo Deportivo: "Ein grenzenloses Chaos in der Formel 1. Verstappen übertrifft Senna in Österreich und gewinnt mit einer beleidigenden Überlegenheit."

As: "Alonso gewinnt eine Position und Sainz verliert zwei aufgrund von Streckenlimits. Bequemer Sieg für Max Verstappen im Heimrennen für Red Bull."

Italien:

Corriere dello Sport: "Ferrari-Chaos in Österreich. Sainz bestraft und die Rangliste durcheinandergewirbelt."

Gazzetta dello Sport: "Der Holländer hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, besser gesagt dominiert, in einem Rennen, das ihn dem dritten Titel immer näherbringt."

Tuttosport: "Die Verstappen-Show, er gewinnt und dominiert in Österreich."

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: "Chaos hinter der Raupe Nimmersatt. Max Verstappen siegt auch in Spielberg. Aber, weil Lewis Hamilton und andere oft von der Strecke abkommen, wird erst gemotzt und gepetzt wie im Kindergarten – dann endet der Grand Prix im Regelwirrwarr."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Einfach unersättlich. Max Verstappen gewinnt in Spielberg sein fünftes Formel-1-Rennen nacheinander. Sogar ein Extrapünktchen lässt sich der Weltmeister nicht entgehen."

Die Welt: "Inmitten der Rauchschwaden seiner Oranje-Fans rollte der seit Monaten unbezwingbare Max Verstappen auf die nächste Ehrenrunde beim Red-Bull-Heimspiel. Mit seinem 42. Karrieresieg überflügelte der Formel-1-Weltmeister in Österreich die Motorsportlegende Ayrton Senna und rast im Eiltempo dem Titelhattrick entgegen."

Frankreich

L'Equipe: "In einem von Strafen markierten Grand Prix ist Max Verstappen auf dem Red Bull Ring eine erneute Demonstration gelungen."