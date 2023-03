McLaren hat Interesse bekundet, nach der Regeländerung in der Formel 1 2026 mit Motoren der Partner Red Bull Powertrains/Ford zu fahren. Red Bull Racing-Chef Christian Horner gab am Freitag vor dem WM-Auftakt in Bahrain bekannt, dass McLaren-Chef Zak Brown die Fabrik am Stammsitz im englischen Milton Keynes besucht hat, um eine mögliche Motoren-Lieferung zu besprechen.

McLaren wird derzeit von Mercedes-Motoren angetrieben, erwägt aber Alternativen. "Ich denke, das ist natürlich, es sollte keine allzu große Überraschung sein", sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella. Für das neue Motor-Reglement ab 2026 sind sechs Marken als Power-Unit-Produzenten fix: Ferrari, Mercedes, Renault, Audi, Honda und Ford.

"Als Hersteller von Antriebseinheiten für 2026 ist es unvermeidlich, dass Diskussionen über eine mögliche Versorgung mit Antriebssträngen geführt werden. Dass wir mit potenziellen Kunden sprechen, ist selbstverständlich", erklärte Horner.

Die Nachricht von Browns Besuch sorgte angesichts der angespannten Beziehungen zwischen dem US-Amerikaner und Horner im vergangenen Jahr für Aufsehen. Brown hatte im Streit um die Überschreitung der Budgetobergrenze von Red Bull - ohne den Konkurrenten direkt zu nennen - von Betrug gesprochen und harte Strafen gefordert.

Brown hat das Thema diese Woche in einem Brief an die McLaren-Fans vor der Saison noch einmal aufgewärmt, aber dabei beschwichtigt. "Obwohl es im vergangenen Jahr enttäuschend war, Verstöße gegen die Obergrenze zu sehen, haben alle Beteiligten aus dem Prozess gelernt, und es ist wichtig zu sehen, dass der Sport in dieser Hinsicht Fortschritte macht", schrieb er.