Der Blick in die Glaskugel sagt es klar voraus: Der Boom der Formel 1 wird auch 2023 nicht abreißen. Seit 2017 das US-Unternehmen Liberty Media die Vermarktung übernommen hat, steigt das Interesse. Auf den Rennstrecken selbst, vor allem aber auch im Fernsehen. Derzeit liegt man bei 1,5 Milliarden jährlichen TV-Zusehern weltweit. Tendenz steigend. Das jährliche Plus liegt etwa bei vier, fünf Prozent. Und selbst die Rennstrecken schreiben Jahr für Jahr neue Rekordwerte. So kamen im Vorjahr nach Spielberg 303.000 Fans am gesamten Wochenende, damit war der Grand Prix das größte heimische Sportevent des Jahres. Den Rekord weltweit verbuchte der GP von Australien mit 420.000 Zuschauern in Melbourne.