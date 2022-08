Bei Formel-1-Team Alpine herrscht Wirrwarr: Nachdem der Rennstall bekannt gegeben hat, dass Toptalent und Ersatzfahrer Oscar Piastri die Nachfolge von Fernando Alonso antreten werde, dementierte dies der 21-jährige Australier kurz darauf auf Instagram.

"Ohne meine Zustimmung hat Alpine eine Presseaussendung ausgeschickt, dass ich nächstes Jahr für sie fahren werde", schrieb der aktuelle Formel-2-Titelträger. "Das ist falsch und ich habe keinen Vertrag mit Alpine für 2023 unterschrieben. Ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren."

Alonso ersetzt im kommenden Jahr bei Aston Martin Sebastian Vettel, der seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden will. Piastri gilt als vielversprechendes Talent. Vor zwei Jahren gewann er den Titel in der Nachwuchsklasse Formel 3, in der Vorsaison wurde er dann Formel-2-Meister – jeweils in seinen Debüt-Saisonen. Zu Beginn dieser Saison war er als Reservefahrer von Alpine eingestellt worden.