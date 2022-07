Das erste Freie Training zum GP von Österreich hatte es durchaus in sich. Tausende niederländische Fans sorgten bereits für beste Stimmung, die bei McLaren schnell verflogen war. Lando Norris musste seinen Boliden mit technischen Problemen abstellen und bangt um einen weiteren Einsatz am Wochenende. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo hatte mit dem richtigen Setup zu kämpfen.

Max Verstappen holte mit 1:06,302 die erste Bestzeit, dahinter lag Charles Leclerc im Ferrari (+0,255). Der Monegasse sorgte aber für Ärger bei Pierre Gasly und Verstappen. Der Weltmeister kritisierte ihn per Funk, da Leclerc ungewohnt langsam wurde und offenbar nicht in die Rückspiegel blickte. Noch deutlicher wurde Pierre Gasly, als der Monegasse am Ende der Start-Ziel-Geraden dasselbe tat. "Dieser Idiot kann nicht einmal in seine Rückspiegel schauen", schrie er in Richtung Box. Zwei "Komplimente" mussten sogar zensiert werden.