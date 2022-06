Stadtkurse in der Formel 1 - von den einen geliebt, von vielen traditionsbewussten Fans verachtet. Zu wenig Überholmöglichkeiten, zu wenig Auslaufzonen, zu wenig Racing gebe es auf den Rundkursen zwischen den Hochhäusern dieser Welt. Doch selbst die größten Nostalgiker müssen gestehen, dass der Königsklasse mit dem Gang nach Aserbaidschan ein wahrer Coup gelungen ist. Die Rennen in Baku werden seit 2016 (damals noch Großer Preis von Europa) ausgetragen und sorgten in den vergangenen Jahren für Spannung und Dramatik, wie sich auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko erinnert. "Max (Vestappen, Anm.) hatte im Vorjahr eine souveräne Führung und dann kam ein Reifenschaden aus dem Nichts, Temperatur wie Druck gaben keine Anzeichen dafür. Dank der Fehlbedienung der Bremsen durch Lewis Hamilton hat Checo (Sergio Perez, Anm.) uns dann doch noch den Sieg gerettet."