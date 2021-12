Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn kündigt an, dass der "Kuhhandel" am Funk für 2022 abgeschafft werden soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Funk © AFP

Das packende Finale der heurigen Formel-1-WM in Abu Dhabi war nicht nur vom Duell der beiden Fahren Max Verstappen und Lewis Hamilton geprägt, sondern auch durch teils skurrile Funkmeldungen aus den Boxen von Red Bull und Mercedes. So bekamen die Zuschauer vor den TV-Geräten live mit, wie sowohl Red-Bull-Teamchef Christian Horner und später auch Mercedes-Rivale Toto Wolff per Funk auf Rennleiter Michael Masi einredeten.

Beide wollten bezüglich der umstrittenen Regelauslegung hinsichtlich der Safety-Car-Phase Druck auf Masi ausüben. Doch damit soll in der nächsten Saison nun Schluss sein. "Wir werden diesen Kontakt künftig untersagen. Das ist, als würden Trainer beim Fußball mit dem Schiedsrichter verhandeln", sagt Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn gegenüber "Auto, Sport und Motor".

Soll der Boxenfunk in der Formel 1 abgeschafft werden?

Ja, denn das war ja eine Farce! Nein, es soll so bleiben wie es ist!

Eine endgültige Entscheidung will die FIA vor dem Saisonstart 2022 fällen. Interessantes Detail: Die Funksprüche werden zeitversetzt gesendet – davor entscheiden die Verantwortlichen, was für relevant, spannend oder amüsant gehalten wird. Das ist dann im TV zu hören.