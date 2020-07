Facebook

Lewis Hamilton © AP

Wie in den beiden Freitag-Sessions erzielte Lewis Hamilton auch am Samstag im Abschlusstraining Bestzeit vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Auf Platz drei folgte Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer hat in den vergangenen zwei Jahren auf dem Red Bull Ring in der Steiermark gewonnen und gilt als stärkster Herausforderer von Titelverteidiger Hamilton.