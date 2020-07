Ernst Hausleitner "Die Formel 1 ist viel besser für Geisterrennen als Fußball geeignet"

Er ist seit elf Jahren die Stimme der Formel 1 in Österreich: Ernst Hausleitner wird auch den historischen WM-Auftakt in Spielberg kommentieren. Wenn auch anders als normal. Was er wie tun wird, wen er vorne sieht und warum die Krise der Formel 1 keine Krise des ORF ist.

Ernst Hausleitner hat wieder Saison - die Formel 1 beginnt

Diese Woche geht es los, endlich fährt die Formel 1 – und das auch noch dazu in Spielberg. Wie bereitet man sich als Kommentator auf ein „Geisterrennen“ vor?

ERNST HAUSLEITNER: Genau so wie auf jedes andere auch. Die Formel 1 ist auch ein Gebiet, wo man nicht erst am Tag vor einem Rennen mit der Vorbereitung beginnen kann. Denn: Das Renngeschehen, und das ist es, was die Zuschauer am meisten interessiert, das wird unverändert bleiben. So gesehen ist es für mich als Kommentator ein Rennen wie jedes andere auch.