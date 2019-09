Facebook

Charles Leclerc (links) und Lewis Hamilton © AP

Würde es nicht um seinen sechsten WM-Titel gehen, hätte Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Monza einen Crash mit dem Ferrari von Charles Leclerc riskiert. Das sagte Mercedes-Pilot Hamilton über die Szene, als ihn der spätere Sieger Leclerc am Sonntag bei einem versuchten Überholmanöver in Italien aggressiv blockiert hatte. "Ich wäre nicht ausgewichen, wir wären kollidiert", erklärte Hamilton.

Der 34-jährige Brite hatte den führenden Jungstar aus Monaco, der nun zwei Rennen in Folge gewonnen hat, am Sonntag über lange Zeit vergeblich gejagt und musste sich am Ende sogar mit Platz drei begnügen. Mit seiner Aussage wollte der WM-Führende vermutlich sein Revier markieren. "Heute sind wir das erste Mal so richtig auf der Strecke zusammengetroffen. Charles hat einen außergewöhnlichen Job erledigt und es gibt keinen Zwist zwischen uns", betonte Hamilton, machte in Richtung des 21-Jährigen aber auch klar: "Wenn das demnächst genau umgekehrt passiert, hoffe ich, dass er auch cool damit umgeht."