Charles Leclerc siegte in Monza vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

Charles Leclerc (rechts) siegte in Monza © AP

Charles Leclerc hat nachgelegt. Der Ferrari-Pilot holte nach dem Triumph in Belgien einen Heimsieg für die italienische Scuderia in Monza und bestätigt damit seine starke Performance. Es ist der erste Ferrari-Sieg in Italien seit neun Jahren - damals siegte Fernando Alonso.

Hinter dem Monegassen fuhr das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf die Plätze zwei und drei. Leclercs Teamkollege Sebastian Vettel erreichte nur Rang 14.

Das Ergebnis im Überblick.

