Kleine Zeitung +

Zum Tod von Niki Lauda "Wenn Du überlebst, hast Du gewonnen"

Niki Lauda, drei Mal Formel-1-Weltmeister, feierte am 22. Februar seinen 70. Geburtstag. Am Montag verstarb er im Kreise seiner Familie in Wien. Ein Rückblick auf sein Leben und seine größte Priorität - eines war ihm ganz besonders wichtig: immer selbst entscheiden zu können, was zu tun ist.