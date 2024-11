Als „riesige Erleichterung“ beschreibt Motorsportberater Helmut Marko den vierten Weltmeistertitel von Max Verstappen in der Formel 1. „Niemand sonst hätte diesen WM-Titel errungen, das geht ganz klar auf die Kappe von Max und seinem außerordentlichen Können.“ Denn nicht nur die dominante Anfangsphase der Saison imponierte dem Grazer, sondern vor allem auch der Schluss, als der Niederländer nicht mehr im schnellsten Auto saß. „Vor zwei Jahren wäre es noch unmöglich gewesen, dass er einen Lewis Hamilton oder die Ferraris durchwinkt. Jetzt hat er die Reife und weiß, dass er auch einmal auf Position fahren muss.“

Dass die vierte Weltmeisterschaft ausgerechnet in Las Vegas fixiert wurde, half natürlich bei den Planungen für die große WM-Party. „Egal welche Tages- oder Nachtzeit, da kannst du immer direkt vom Feiern in den Flieger einsteigen. Es war ein so großer Wirbel, da ist alles drunter und drüber gegangen.“ Die Motivation habe man aber trotz aussichtsloser Situation in der Konstrukteurs-WM nicht verloren. Das Ziel: „Wir wollen noch ein Rennen gewinnen und so gut wie möglich abschneiden.“

Tsunoda zu Red Bull?

Interessanter ist aber bereits jetzt ein Blick in die fernere Zukunft des Bullenstalls. Nach diesem Jahr endet die Zeit von Sergio Perez bei Red Bull wohl mit ziemlicher Sicherheit, die jüngsten Leistungen sprechen eine klare Sprache. „Am Montag nach Abu Dhabi gibt es ein Meeting und da fallen die Entscheidungen“, erklärt Marko, der nicht zu viel preisgeben möchte.

Klar scheint, dass an der Seite von Verstappen ein Platz frei ist und dieser wohl mit einem eigenen Junior nachbesetzt wird. Während Liam Lawson bei den Racing Bulls gleich bei seinem Debüt überzeugte, hatte ihn sein Teamkollege Yuki Tsunoda in den vergangenen Rennen weitestgehend im Griff. Ist der Japaner Favorit auf den Sitz beim Einserteam? „Er hat jetzt zwei sehr gute Rennen in Brasilien und Las Vegas abgeliefert. Leider hatte er davor zwei dumme Fehler in Brasilien. Yuki hat den Speed, aber ihm fehlt die Kontinuität und Stabilität. Wenn es aber bei ihm funktioniert, funktioniert es sehr gut.“