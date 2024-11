Ungewohnt war er, der Druck den Max Verstappen in dieser Saison verspürte. Und dieser Druck hinterließ nach einer Vorsaison, in der er mit 19 Siegen in 22 Grands Prix zum Titel spazierte, deutliche Spuren. Verstappen wankte im letzten Drittel der Saison nicht nur einmal, zeigte ungewohnte Fehler, schoss in mancher Situation über das Limit hinaus.