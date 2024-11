Im Qualifying von Las Vegas war Mercedes nicht zu schlagen. George Russell sicherte sich mit einer starken Vorstellung die Pole Position vor Carlos Sainz im Ferrari (+0,098 Sekunden). Dahinter überraschte Alpine-Pilot Pierre Gasly mit Startplatz drei – direkt vor Charles Leclerc. Max Verstappen wurde zwar „nur“ Fünfter, hielt seinen Konkurrenten Lando Norris aber auf Abstand. Der Brite kam nicht über Startplatz sechs hinaus.

Für eine abermals negative Überraschung sorgte Sergio Perez im Qualifying. Der Mexikaner schied erneut in Q1 aus und startet somit nur von Platz 16 ins Rennen. Williams-Fahrer Franco Colapinto, der immer wieder mit Red Bull in Verbindung gebracht wurde, crashte im zweiten Qualifyings-Abschnitt heftig. Der Argentinier zerlegte seinen Williams dabei komplett, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Matchball für Verstappen

Grundsätzlich hat der Niederländer im Rennen alle Trümpfe in der Hand. Verfolger Norris muss drei Punkte mehr als Verstappen holen, um die WM-Entscheidung doch noch zu vertagen. Kommt der amtierende Champion am Sonntag (Rennstart 7 Uhr) also vor dem McLaren-Fahrer ins Ziel, ist ihm der vierte Titel ohnehin nicht mehr zu nehmen. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten für den Ausnahmefahrer: