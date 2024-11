Die Formel 1 plant eine Revolution. Bis dato war es üblich, dass alle Teams ihr Auto für die kommende Saison an eigenen Terminen präsentieren. Zum 75-jährigen Jubiläum soll es am 18. Februar 2025 in London aber erstmals zu einem gemeinsamen Launch-Event aller zehn Rennställe kommen.

Beim dreifachen Weltmeister Max Verstappen stößt diese Idee auf wenig Gegenliebe. „Ich hoffe, dass ich in der Woche dann nicht so fit sein werde“, so der Niederländer. Für diese Show wird nämlich Brian Burke zuständig sein, der schon beim Grand Prix von Las Vegas 2023 für die Eröffnungs- und Schlusszeremonie zuständig war. Schon damals beschwerte sich Verstappen: „Wir sahen aus wie Clowns.“