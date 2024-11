Während Max Verstappen nach seinem triumphalen Auftritt beim Großen Preis von Brasilien kurz vor seinem vierten Weltmeistertitel in Folge steht, sind derweilen die Finanzzahlen des britisch-österreichischen Rennstalls aus der Saison 2023 durchgesickert. In der Rekord-Saison sicherten sich Verstappen und sein Teamkollege Sergio Perez 21 Siege in 22 Rennen, was auch finanziell eine Umsatzsteigerung um 16 Prozent auf 446 Millionen Pfund bedeutete. 50 Millionen Pfund – rund 60 Millionen Euro – davon wurden an die Anteilseigner ausgeschüttet und landen somit im Red-Bull-Universum.

Wie die britische Tageszeitung „The Times“ berichtet, gingen laut Geschäftsbericht des Red-Bull-Tochterunternehmens Red Bull Technology 10,7 Millionen auf das Konto des bestbezahltesten Teamchefs der Motorsport-Königsklasse. Das entspricht einer Steigerung von elf Prozent. Der Grazer Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat sein Gehalt auf umgerechnet 8,4 Millionen Euro gar verdoppelt.