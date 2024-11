Das Formel-1-Team Sauber hat den Brasilianer Gabriel Bortoletto als zweiten Fahrer engagiert. Der 20-jährige Neuling bildet mit dem Deutschen Nico Hülkenberg das Duo, das in der kommenden Saison in der WM antreten wird. Der Name des Südamerikaners war in Spekulationen in den vergangenen Wochen immer häufiger gefallen, daher ist die Verpflichtung keine große Überraschung.

"Für ein Team in der Formel 1 zu fahren, das die reiche Motorsportgeschichte von Sauber und Audi vereint, ist eine große Ehre", wird Bortoletto in einem Communiqué des Rennstalls Sauber zitiert. "Ich möchte nicht einfach nur dabei sein, sondern mit diesem ehrgeizigen Projekt wachsen und an die Spitze des Motorsports gelangen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die mir das Team bietet, und für die Chance, mit einem erfahrenen Fahrer wie Nico zusammenzuarbeiten."

Mit Bortoletto nehmen sie in der Equipe Sauber, die ab der übernächsten Saison Werkteam des Automobil-Herstellers Audi sein wird, einen talentierten Fahrer unter Vertrag. Der Südamerikaner hat im vergangenen Jahr die Formel-3-Meisterschaft gewonnen. Nunmehr ist er drauf und dran, sich auch den Titel in der Formel 2 zu sichern. Vor den letzten zwei Renn-Wochenenden im Rahmen der Grands Prix von Katar und von Abu Dhabi führt er die Gesamtwertung an.

Bortoletto wird in der Formel 1 erster Stammfahrer seines Landes seit dem vor sieben Jahren zurückgetretenen Felipe Massa sein. Als bisher letzter Brasilianer ist Pietro Fittipaldi in Grands Prix zum Einsatz gekommen. Der Enkel des zweifachen Weltmeisters Emerson Fittipaldi hatte vor vier Jahren in den letzten zwei Rennen im Team Haas den verletzten Romain Grosjean ersetzt.

Dreijährige Zusammenarbeit

Mit der Verpflichtung von Bortoletto haben sich für Valtteri Bottas auch die letzten Hoffnungen auf eine Fortführung der Partnerschaft mit dem Team Sauber zerschlagen. Wie für den Finnen endet auch für Zhou Guanyu nach dieser Saison eine dreijährige Zusammenarbeit mit dem Rennstall aus Hinwil. Bottas hatte vom Team Mercedes in die Schweiz gewechselt, der Chinese als Formel-1-Neuling.

Das Bestergebnis von Bottas in dieser Phase ist Platz 5 vor zweieinhalb Jahren im Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. Zhou weist viermal Rang 9 als Bestwerte aus. In der laufenden Weltmeisterschaft stehen beide noch ohne WM-Punkte da.

Zweites Engagement bei Sauber

Die Personalie Nico Hülkenberg war schon seit Ende April geklärt. Die Verantwortlichen der Zürcher Equipe gaben frühzeitig das auf mehrere Jahre ausgelegte Engagement des 37-jährigen Deutschen bekannt. Hülkenberg, derzeit Fahrer des Teams Haas, war schon einmal, vor elf Jahren, während einer Saison für seinen zukünftigen Arbeitgeber tätig gewesen.

Damit steht auch fest, dass für Mick Schumacher zumindest für eine weitere Saison der Formel-1-Zug abgefahren ist. 2021 und 2022 konnte der Deutsche für das Haas-Team Gas geben, seitdem versucht der mittlerweile 25-Jährige vergeblich eine Rückkehr in die Königsklasse.