Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in den ersten beiden Trainingseinheiten zum Großen Preis von Las Vegas die Bestzeit aufgestellt. In der zweiten Session am Donnerstagabend (Ortszeit) war der Mercedes-Pilot im US-Bundesstaat Nevada allerdings nur elf Tausendstelsekunden schneller als McLaren-Pilot Lando Norris. Dritter wurde George Russell im zweiten Mercedes, der Brite hatte in der ersten Einheit auf dem staubigen Stadtkurs den zweiten Platz belegt.

Mercedes-Boss Toto Wolff ordnete die guten Resultate nüchtern ein. „Wir haben schon ein paar Mal gute Freitage gehabt, wo nicht viel Grip war und das Auto herumgerutscht ist. Deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Wenn morgen mehr Grip einsetzt, ist unser Auto sicher wieder schwieriger zu fahren als die anderen“, sagte der Wiener, der aufgrund der frühen Übertragungszeit in der Heimat im ORF-Interview auch scherzte: „Ist das live? Da schaut ja keiner zu in der Früh.“

Cannabis-Geruch irritiert

Gesprächsthema waren aber nicht nur die gefahrenen Zeiten, sondern auch das Treiben in der Spieler-Metropole. So berichteten etwa mehrere Fahrer von einem starken Cannabis-Geruch an der Strecke. „Ja, das hab ich gemerkt. Wenn sie uns jetzt testen, wären wir alle positiv“, sagte Williams-Fahrer Franco Colapinto. „Der Geruch von Cannabis rund um die Strecke ist wirklich spürbar“, meinte auch Sergio Perez von Red Bull Racing.