Abgesehen von den Veränderungen in den Kurven neun und zehn gibt der Ring am Wochenende dasselbe Bild wie im Vorjahr ab – außer im Fahrerlager. Denn das etatmäßige orange Motorhome des McLaren-Rennstalls sucht man 2024 vergebens. Nach dem Brand am vergangenen Wochenende in Barcelona, bei dem glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt wurde, ist die Team-Hospitality noch nicht einsatzbereit für den Großen Preis von Österreich.

Red Bull Racing konnte trotzt Anfrage des britischen Traditionsteams nicht aushelfen. „Sie haben bei uns angefragt, aber leider konnten wir ihnen nicht aushelfen, da wir gleichzeitig die Energy Station und eine Hospitality bei der MotoGP im Einsatz haben“, verriet Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. „Ich weiß jetzt nicht, was sie machen.“

Das orange Motorhome des Teams wurde in Barcelona zu stark beschädigt © IMAGO

Die Lösung zeigte sich bereits am Donnerstag im Fahrerlager. Ein kleineres und in schwarz gehaltenes Motorhome ist an diesem Wochenende die Heimat von Lando Norris und Oscar Piastri. Grundsätzlich überwiegt aber die Freude, dass der Brand in Barcelona glimpflich ausging. „Ich möchte die Solidarität, Hilfsbereitschaft und Unterstützung hervorheben, die wir von jedem einzelnen Team, der Formel 1 und der FIA erhalten haben. Wir waren beeindruckt vom Gemeinschaftsgefühl“, sagte Teamchef Andrea Stella.