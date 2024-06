Ein einsamer Storch steht auf dem kleinen Stück grüne Wiese, die von den Campern in Spielberg am Mittwoch noch unberührt geblieben ist. Unbeirrt von den Holländern, die um ihn herum stehen und Fotos machen – „So viel Natur!“ – sucht er sein Abendessen. Es wird das letzte auf diesem Campingplatz sein: Bis Sonntag beziehen hier zigtausende Formel-1-Fans ihr Quartier, Frösche und Mäuse weichen Zelten und Bier. Die Anreise verläuft an diesem Nachmittag aber noch ruhig, die ersten Gäste sind fast alle aus den Niederlanden.