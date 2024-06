Helm sollten beim Grand Prix-Wochenende in Spielberg maximal Rennfahrer tragen. Zu heiß wird es nämlich vor allem Samstag und Sonntag in der Region rund um den ehemaligen Österreichring. Geosphere-Meteorologe Fritz Wölfelmaier hat für die Zehntausenden Schlachtenbummler, die Max Verstappen zum Sieg peitschen wollen, gleich eine persönliche „Wetterwarnung“ parat: „Bitte Kopfschutz nicht vergessen. Die orange Kleidung passt, ist besser als schwarz“, schmunzelt er, ehe er ins Detail geht: „Freitag erreichen wir in Spielberg 27 Grad, Samstag 31, Sonntag 30. Eigentlich herrscht an den drei Tagen am Ring durchwegs sonniges und stabiles Wetter.“ Lediglich Freitagnachmittag sei aus jetziger Sicht ein lokales Gewitter möglich. Samstag? Weltmeisterlich. Der Sonntag sei dafür im Wettermodell noch nicht ganz astrein, „aber die Hauptgewitterlinie verläuft eher zwischen Tirol und dem Salzkammergut. Es könnte also bei der Formel 1 trocken bleiben“. Auszuschließen sei ein kleiner Schauer aber nicht.