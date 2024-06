Nach herausfordernden Rennen in Imola und Monaco gibt es für Sergio Perez wieder Grund zur Freude. Am Dienstag gab sein Rennstall Red Bull Racing bekannt, dass der Mexikaner über die Saison hinaus für das britisch-österreichische Team fahren wird. Dies deutete Motorsportberater Helmut Marko zuletzt auch im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an.

Trotz des Ausfalls in Monte Carlo und dem schwachen Abschneiden zuvor in Imola setzen die Bullen weiterhin auf den Teamplayer. Der 34-Jährige hatte 2024 einen guten Start in die Saison und zeigt sich in der jüngeren Vergangenheit äußerst loyal gegenüber Weltmeister Max Verstappen. Dies dürfte wohl ein Hauptgrund für die Verlängerung gewesen sein.

Mit dem neuen Arbeitspapier, welches über zwei Jahre läuft, kommt auch frischer Wind in den Fahrermarkt der Formel 1. Das wohl begehrteste Cockpit für 2025 ist somit vergeben. Es bleibt spannend, wohin es die noch vertragslosen Fahrer wie etwa Carlos Sainz oder Esteban Ocon zieht.