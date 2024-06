Das Fahrerkarussell in der Formel 1 dreht sich munter weiter. Wie am Montag bekannt wurde, verlässt Esteban Ocon Alpine mit Saisonende. Der Franzose war zuletzt beim Großen Preis von Monaco negativ aufgefallen. In der ersten Runde gabelte er mit einem äußerst aggressiven Manöver seinen Teamkollegen Pierre Gasly auf. Daraufhin gab es nicht nur eine Rückversetzung von fünf Startplätzen für das Rennen in Kanada, sondern auch heftige Kritik von Teamchef Bruno Famin.

Zwar dürfte die Kollision nicht der ausschlaggebende Grund für die Trennung gewesen sein, geholfen hat der Vorfall aber ebenfalls nicht. Über die Zukunft Ocons wurde innerhalb des Rennstalls schon länger diskutiert. „Wir wünschen Esteban alles Gute für das nächste Kapitel seiner Karriere“, wird Famin in einer Aussendung zitiert. Bis Saisonende wolle man noch am gemeinsamen Erfolg des Teams arbeiten.

Wie es für Ocon weitergeht, ist noch unklar. Der 27-Jährige fuhr für seinen aktuellen Rennstall einen Sieg und zwei weitere Podestplatzierungen ein. Sein Talent ist unbestritten – sein Temperament ebenso. „Es war eine bedeutende Zeit in meinem Leben“, sagte der Fahrer zu seinem Engagement bei Alpine. „Wir hatten einige großartige Momente zusammen, aber auch herausfordernde Zeiten. Ich bin jedenfalls allen in diesem Team für diese unvergessliche Zeit dankbar.“

Seine Zukunftspläne will Ocon zeitnah präsentieren. Auch der französische Rennstall möchte in den nächsten Wochen einen Nachfolger finden.