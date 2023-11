Deutschland

„Bild“: „Stars und Sternchen, Glitzer und Glamour – und ein dramatisches Rennen. Die Formel 1 liefert am vergangenen Wochenende VOLL-SPASS IN LAS VOLL-GAS!“

„Süddeutsche Zeitung“: „Von all den Überraschungen an diesem Wochenende in Nevada war diese die größte: Dafür, dass Verstappen dieses Rennen in der amerikanischen Zockermetropole doch angeblich so sehr hasst, wollte er es offenbar schon ziemlich gerne gewinnen.“

Großbritannien

„The Sun“: „Viva Max Vegas! Verstappen gewinnt den Großen Preis von Las Vegas vor den Augen von Promis wie David Beckham und Brad Pitt, während (Lewis) Hamilton nur Siebenter wird. Ein weiteres mieses Wochenende für Mercedes (...).“

Spanien

„Marca“: „In einem ebenso verrückten wie spektakulären und unterhaltsamen Rennen hat sich Max Verstappen beim Großen Preis von Las Vegas den schwierigsten Sieg des Jahres geholt.“

Italien

„Corriere dello Sport“: „Beim Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas belegte Charles Leclercs Ferrari den zweiten Platz hinter Weltmeister Max Verstappen. Auf dem Strip-Circuit gab der Monegasse alles, um ein Ergebnis einzufahren, das am Ende jedoch nicht eintraf.“

Frankreich

„L‘Équipe“: „Für die Rückkehr der Formel 1 in die USA nach Miami und Austin bot Las Vegas endlich ein tolles Spektakel, von der ersten Kurve der ersten Runde bis zur letzten Kurve der 50 Runden.“

Schweiz

„Blick“: „Grosse Verstappen-Show in Las Vegas. (...) Vorne manövriert sich Verstappen in unwiderstehlicher Manier zum Erfolg. Selbst ein kaputtes Auto und eine Strafe können ihn nicht vom 53. GP-Sieg abhalten.“

„Tages-Anzeiger“: „Verstappen siegt, Leclerc belohnt sich in der letzten Runde. Las Vegas verlangt von der Formel 1 Unterhaltung – und bekommt sie. Der Weltmeister gewinnt das Nachtspektakel vor dem Ferrari-Piloten. Und dem Veranstalter droht eine Klage.“