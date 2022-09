Daniel Ricciardo und möglicherweise auch Mick

Schumacher müssen sich für die nächste Saison um ein neues

Betätigungsfeld umsehen, sollte in der Formel 1 kein Cockpit frei

sein. Der Australier und der Deutsche hätten durchaus Zugkraft, weiß

auch DTM-Chef Gerhard Berger. "Beide wären für die DTM natürlich

willkommen, aber ich lasse das immer auf mich zukommen. Wer will in

die DTM, wen interessiert es? Das werden wir sehen", sagte er vor

dem Auftritt der GT3-Autos in Spielberg.

Konkretes gibt es vorerst also nicht zu vermelden, da einige

Personalentscheidungen in der Formel 1 ausständig sind und sich die

eine oder andere Möglichkeit noch ergeben könnte. "Bei Daniel weiß

man nicht, da kann es auch ganz schnell gehen. Er geht vermutlich

erst einmal in den wohlverdienten Urlaub, aber sollte sich eine Tür

aufmachen und sich die Chance auf ein Cockpit bieten, ist er

sicherlich in der Pole Position", sagte Berger im Gespräch mit der

APA.

Ricciardo und sein Noch-Rennstall McLaren gaben vor einem Monat

die vorzeitige Auflösung des Vertragsverhältnisses mit Saisonende

bekannt. Ein neues Team hat der 33-Jährige noch nicht. Schumachers

Zukunft bei Haas wackelt indes gehörig. "Bei Mick muss man einfach

schauen, ob man an sein Talent glaubt oder nicht. Das wird sich in

den nächsten Wochen herausstellen", meinte Berger.

In der DTM ist mit Ralf Schumachers Sohn David bereits ein Spross

der Familie engagiert. David ist der Cousin von Mick Schumacher,

dieser ist der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher.