Die deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch reist nach ihrer Operation am heutigen Montag nach Hause.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sophia Flörsch © APA/AFP/SCMP/K.Y. CHENG

Zur Erinnerung: Sophia Flörsch, die am 1. Dezember 18 Jahre alt wird, verlor beim Formel-3-Weltfinale in Macao auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Rennwagen vom niederländischen Van-Amersfoort-Team, nachdem sie zuvor mit einem Konkurrenten kollidiert war. Ihr Auto hob dann mit mehr als 250 km/h ab und krachte ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken. Die 17-Jährige hatte sich dabei den siebenten Halswirbel gebrochen.

Nach einem mehrstündigen Eingriff am vergangenen Montag im Conde de S. Januario General Hospital, der positiv verlaufen ist, gibt es jetzt erneut gute Nachrichten: Wie Flörsch auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, fliegt sie am heutigen Montag zurück nach Deutschland.

"Heute fliege ich nach Hause", teilte die Münchner Rennfahrerin mit: "Ich bin so glücklich, meine Familie und meine Freunde wiederzusehen." Försch erklärte: "Ein neues Kapitel beginnt jetzt und ich kann es kaum erwarten."