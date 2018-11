Flörsch soll noch ein bis zwei Wochen im Spital bleiben

Die deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch soll nach ihrer Operation ein bis zwei Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Dies teilten ihre Ärzte nach einem mehrstündigen Eingriff am Montag im Conde de S. Januario General Hospital in Macao mit. Die 17-Jährige war am Sonntag beim Formel-3-Weltfinale in Macao schwer verunglückt und hatte sich dabei den siebenten Halswirbel gebrochen.