Das Wunder von Macau Neue Details über Flörschs Horror-Unfall bekannt

Nach dem Formel-3-Horror-Unfall von Sophia Flörsch (17) in Macao ermittelt jetzt der Internationale Automobilverband FIA.

Der Moment kurz vor dem Einschlag © SCREENSHOT/YOUTUBE

Der chinesische Teamkollege von Mick Schumacher (19) könnte laut der deutschen "Bild" wichtige Details zum Unfallhergang liefern. Guan Yu Zhou (19) fuhr vor dem Unfall hinter der 17-jährigen Münchnerin und behauptet, gelbe Warnlampen auf der Geraden gesehen zu haben. „Ich denke, das war ein Organisationsfehler. Sophia war sehr nahe an Jehan Daruvala dran, und als der früh bremste, hatte sie keine Zeit zu reagieren“, sagte Zhou und schilderte den Unfallhergang weiter aus seiner Sicht: „Sie hat mit ihrem Auto den rechten Hinterreifen von Jehans Auto getroffen, und wurde in die Luft geschleudert - bis in den Fangzaun der Lisboa-Kurve.“

Laut offizieller Zeitnehmung war Sophia Flörsch kurz vor der Anbremszone der Kurve mit 276,2 km/h Topspeed gemessen worden. Bei dem Crash erlitt Flörsch eine Wirbelsäulenfraktur. Sie soll am heutigen Montag in Macao operiert werden.

Passiert war der Unfall nach einem Re-Start in der sogenannten Lisboa-Kurve. Weil dort auch eine große Tribüne steht, gibt es schon Videos des furchtbaren Unfalls.

Hier de Macau-crash van Sophia Floersch nog van een ander camerastandpunt op de tribune. De snelheid en impact is echt ongelofelijk! Hopelijk is niet alleen Sophia, maar iedereen daar ongedeerd. Nog altijd geen updates. #MacauGP pic.twitter.com/FqZzVwu1q8 — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) 18. November 2018

Einer derer, die die Videos liefern, ist der Formel-1-Journalist Robin van Gameren aus den Niederlanden.

Macau statement. Thoughts are with all involved. pic.twitter.com/j3OLfK5RnX — Darren Holmes (@Flag_Marshal) 18. November 2018