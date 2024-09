Sieben Stationen, 14 Rennen, dutzende Zweikämpfe – nach einer mehr als kräftezehrenden Saison krönte sich der Steirer Michael Kratzer zum dritten Mal zum Motocross-Staatsmeister. Nach den beiden finalen Rennen im niederösterreichischen Kirchschlag überholte der Baierdorfer seinen großen Konkurrenten Pascal Rauchenecker und entschied den Titelkampf um gerade einmal sechs Punkte für sich. „Dieser Titel geht in die Geschichtsbücher ein. So hart war es für mich noch nie und die Meisterschaft war bestimmt auch noch nie so knapp“, sagt der mittlerweile dreifache Staatsmeister in der höchsten Klasse.