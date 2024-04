Volksfeststimmung herrschte wieder einmal am Ostermontag in Paldau. Der starke Wind trug das Dröhnen der Motoren weit über den Schoberberg und verkündete den Ankommenden: Hier ist was los. Auch deshalb, weil der „Blasius“ die Strecke schnell abtrocknete und richtig knusprig machte. Immer wieder bildeten sich harte Rillen und Kanten, die Asse waren technisch gefordert wie selten. Den Zuschauern gefiel es und insgesamt kamen gut 4000 Besucher zum Saisoneröffnungsrennen. Sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Vor allem die heimischen Fans hatten allen Grund zum Jubeln. Michael Kratzer (30) brannte nach seinem zweiten Platz im ersten Lauf der MX Open im zweiten Durchgang ein Feuerwerk ab. „Es hat hingehaut“, sagt er und lacht.