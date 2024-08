Was war das für ein Spiel. Was war das für ein Saisonauftakt. Was war das für ein Bundesliga-Comeback des GAK. Der Liga-Auftakt gestern in der Merkur-Arena lieferte alle Zutaten für ein tolles Fußballspiel. Schöne Spielzüge, dynamische Zweikämpfe, rasante Laufduelle und Traumtore.

Gut, das Ergebnis passte den GAK-Anhängern freilich nicht. Eine Niederlage tut immer weh. Wie sich die Rotjacken gegen den Ligakrösus verkauft haben, war aber aller Ehren wert. Der GAK ist eine Bereicherung für diese Liga. Das darf man bereits jetzt, nach dem ersten Bundesliga-Spiel, sagen. Was darf man vom Aufsteiger in dieser Saison erwarten? Erst nach der Länderspielpause (Anfang September) werden alle Automatismen greifen, sagte Trainer Gernot Messner. Das ist Warnung für die Gegner und Werbung für den eigenen Anhang. Diese Mannschaft hat sich ein volles Stadion verdient.