Freitag, 27. März

Basketball: Kärntner Herren-Liga, Semifinale: Radenthein - Spittal (19.15), Wörthersee Piraten - KOŠ Klagenfurt (SH St. Peter, 19.45).

Billard: Kärntner Liga: Bleiburg - Wolfsberg II (18), Room Eight Villach - Meran Klagenfurt II (18).

Fußball: Regionalliga Mitte: Treibach - Kalsdorf (19, Smolinski). Kärntner Liga: Dellach/Gail - SAK (19, Skalic), Völkermarkt - Lendorf (19, Trampusch). 2. Klasse D: St. Stefan 1b - Tainach (19, Strauss).

Reiten: Springturnier Lavanttal Equestrian Series, Kleinpferdecup (St. Margarethen/Lav., Reiterhof Stückler, 8).

Schießen: Österr. Meisterschaft Luftpistole und Luftgewehr (Wolfsberg, Eventhalle, 9).

Samstag, 28. März

Badminton: 2. Bundesliga: ASKÖ Kelag Kärnten - ATSE Graz (Klagenfurt, SH St. Ruprecht, 15).

Behindertensport: Öster. Meisterschaft im Sportschießen (Eventhalle Wolfsberg, 15).

Billard: Regionalliga Ost: Vöcklabruck - Meran Klagenfurt (12). - Kärntner Liga: Völkermarkt - Reichenfels (14).

Eishockey: Damen-Bundesliga, 1. Finalspiel: IceCats Linz - VSV Lady Hawks. II (14.45).

Floorball: Herren-Bundesliga: Halbfinale: VSV- KAC (SH St. Martin, 18).

Fußball: Regionalliga Mitte: Voitsberg - Velden (14, Wimhofer). Kärntner Liga: Donau - St. Veit (14.30, C. Messner), Bleiburg - Grafenstein (15, Hartenberger), Atus Ferlach - KAC (15.30, G. Messner), Matrei - ATSV Wolfsberg (18, Weichsler), Spittal - Nußdorf (18, Hrvacic). Unterliga Mitte: Landskron – Wölfnitz (14, Bodner), Oberglan – Sirnitz (14, Lap), ASV - DSG Ferlach (14.30, Komar), St. Jakob/Ros. - Maria Gail (14.30, Leitner), Faakersee - Ludmannsdorf (15, Dorfer). Unterliga Ost: Griffen - Gurnitz (14, Stark), St. Stefan - Rückersdorf/Klopeinersee (15, J. Fischer), Eberstein - St. Michae/Lav. (15.30, Petritz). Unterliga West: Malta - Nötsch (14, M. Schlacher), Radenthein - Seeboden (14, Pichler), Dölsach - Gmünd (14.30, Stakic), Lind - Thal/Asslilng (14.30, Hristova), Lienz - Rothenthurn (15, Hopfgartner). 1. Klasse Mitte: Reichenau - Steuerberg (13.30, Maier), Wernberg - Afritz (13.30, Mumme), Feistritz/Ros. - Sörg (14, Bajramovic), Glanegg - Kleinkirchheim (14, Rus), Liebenfels - Kappel (15, Harder), Straßburg - Friesach (15, Ranner), Wietersdorf - Rosegg (15, Neumaier), Schiefling - Velden 1b (15.30, Avdic). 1. Klasse Ost: Kühnsdorf - Eisenkappel (14.30, Tschematschar), Lavamünd - Magdalensberg (15, Wilhelmer-Zitter), SAK 1b - Preitenegg (15, Kraschl), Sittersdorf - Ruden (15, Stossier). 1. Klasse West: Admira - Magdalen (14, Pudgar), Gitschtal - Spittal 1b (14.30, Erlbeck), Tristach - Baldramsdorf (15, Theurl), Penk - Kötschach (16, Aichholzer). 2. Klasse A: Dynamo Dölsach - Ob. Mölltal (12.15, Kleinlercher), Lienz 1b - Nußdorf 1b (12.30, Querer), Irschen 1b - Berg (15, Neuwirth), Oberdrauburg/Nikolsdorf - Grafendorf (15, Haring), Matrei 1b - Thal/Assling 1b (15.30, Mair zu Niederwegs). 2. Klasse B: Bodensdorf - Treffen (14, Zobic), Weißenstein/Töplitsch - Rothenthurn 1b (15.15, Toplitsch), Landskron 1b - Seeboden 1b (16.15, Muratovic). 2. Klasse C: Brückl - Liebenfels 1b (15, Wieser), Krumpendorf - HSV (15, Leitgeb), Ob. Metnitztal - St. Urban (15, Vodiunig), Wölfnitz/Oberglan 1b - Himmelberg (16, Ljubjankic). 2. Klasse D: St. Margarethen/Lav. - Gurnitz 1b (14, Skubl), Frantschach - Eberndorf (15, Hitzenhammer), Maria Rain - Viktring (15, Kandolf), Reichenfels - ASV 1b (15, Pirker), Maria Rojach - Diex (16, Krappinger). 2. Frauen-Bundesliga: Krottendorf – Kraig (14.30, Vonic).

Handball: HLA-Meisterliga: Vöslau - Kelag Ferlach (18.25).

Kegeln: Kärntner Cup (LZ Klagenfurt, 15).

Reiten: Springturnier Lavanttal Equestrian Series, Kleinpferdecup (St. Margarethen/Lav., Reiterhof Stückler, 8).

Rugby: Alpe Adria Liga: Anexia Tigers Klagenfurt - Novi Zagreb Rugby (Koschatplatz, 15).

Schießen: Österr. Meisterschaft Luftpistole und Luftgewehr (Wolfsberg, Eventhalle, 9.30).

Stocksport: Bundesliga 1 Herren: Gruppe C: Natternbach/OÖ - WSG Radenthein auf 2. Mai (16 Uhr) verlegt. Gruppe D: EK Deurotherm Feldkirchen - Sarleinsbach/OÖ (16). - Bundesliga 2 Herren: Gruppe B: Niederalm. - ER St. Peter/Balu (16); Gruppe C: SG Peratschitzen/St. Marxen - Ladler Wang II/NÖ (16); Gruppe G: Breitenbach/T - EV Klein St. Veit 3 (16); Gruppe H: Thalgau/S - EV St.Veit (16).

Tennis: TCA-ITN Series Doppel (TC Annenheim).

Volleyball: 1. Herren-Bundesliga, Meister-Play-off: Zadruga Aich/Dob - Ried (Bleiburg, JUFA-Halle, 19). - 1. Damen-Bundesliga, Um Platz 5: ATSC Kelag Klagenfurt - Bisamberg-Hollabrunn (SH Lerchenfeld, 19). - 2. Herren-Bundesliga, Meisterrunde: Zadruga Aich/Dob II - Waidhofen/Ybbs (Bleiburg, Kulturheim, 16). - 2. Damen-Bundesliga, Frühjahrsdurchgang: ATSC Kelag Klagenfurt II - Dornbirn (SH Lerchenfeld, 16.30); Meisterrunde: Höchst - VBK Kelag Klagenfurt (17).

Sonntag, 29. März

American Football: 1. Division: Carinthian Lions - Rangers Mödling (Klagenfurt, Fischl, 14).

Basketball: 2. Herren-Bundesliga, Viertelfinale: Vienna United - Wörthersee Piraten Klagenfurt (17.30).

Behindertensport: Öster. Meisterschaft im Sportschießen (Eventhalle Wolfsberg, 12.45).

Billard: Regionalliga Ost: PBC Wels II - Meran Klagenfurt (11). - Kärntner Liga: Wolfsberg II - Reichenfels (11), Bleiburg - Room Eight Villach (11), Meran Klagenfurt II - Völkermarkt (15).

Floorball: Herren-Bundesliga: ev. 3. Halbfinale: VSV - KAC (SH St. Martin, 17).

Fußball: Regionalliga Mitte: WAC Amat. - Oedt (St. Andrä, 14, Koprivnik). Kärntner Liga: Köttmannsdorf - Austria Amat. (15, Wieser). Unterliga Mitte: Arriach - Feldkirchen (15, Wilhelmer-Zitter), Moosburg - Ledenitzen (17, Puskar). Unterliga Ost: Maria Saal - Bad St. Leonhard (14, P. Fischer), St. Michael/Bl. - Globasnitz (14.30, Sadikovic), Launsdorf - Kraig (15, Medin), Treibach 1b - St. Andrä (15, Soleymani). Unterliga West: Arnoldstein - Sillian (11, Vaschauner), Irschen - Greifenburg (15, Mair zu Niederwegs). 1. Klasse Ost: Tainach/Haimburg - St. Paul (13.30, Khademi), KAC 1b - Eitweg (15 Piuk), Mittlern - Gallizien (15, Kulterer). 1. Klasse West: Egg - Ainet (14, Egger), Lurnfeld - Mölltal (15, Theurl). 2. Klasse A: St. Jakob/Def. - Sillian 1b (13, Beiten), Dellach/Drau - Virgen/Prägraten (14, K. Schlacher). 2. Klasse B: Stockenboi - Obermillstatt (13, Weger), Feffernitz - Bad Bleiberg (15, Hristova), Rennweg - Draschitz (15, Berger). 2. Klasse C: Poggersdorf - Weitensfeld (13, Duller), Gurk - Mooburg/Austria 1c (14, Kosmrlj), Techelsberg - Feldkirchen 1b (14, Perchtold). 2. Frauen-Bundesliga: Austria Klagenfurt - GAK (14, Fellner). Frauen-Großfeldliga: Moosburg - Ferlach/St. Margareten (10, Zerak), Villach - Lienz (10.30, Leitgeb), Wernberg - Oberglan (10.30, Behrent), Sachsenburg - Arnoldstein/Nötsch (14, Zobic). Frauen-Kleinfeldliga: Rothenthurn - Moosburg 1b (10.30, Toplitsch).

Reiten: Springturnier Lavanttal Equestrian Series, Kleinpferdecup (St. Margarethen/Lav., Reiterhof Stückler, 8).

Schießen: Österr. Meisterschaft Luftpistole und Luftgewehr (Wolfsberg, Eventhalle, 9.30).

Tischtennis: Austria-Cup Damen, Runde 4: LZ Froschberg Linz - SCO Bodensdorf (10).

Volleyball: 1. Herren-Bundesliga, Um Platz 5: Sokol/Post Wien - VBK Kelag Klagenfurt (15). - 2. Damen-Bundesliga, Frühjahrsdurchgang: ATSC Kelag Klagenfurt II - Oberndorf (SH Lerchenfeld, 14).