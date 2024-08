Sie haben hohe Ziele - und wollen sich auf dem Weg dorthin nicht blenden und beirren lassen. Die Jungs von ATUS Velden sind der Top-Favorit auf den Aufstieg in der Saison der Kärntner Liga - und wollen diesem Anspruch auch am Sonntagabend beim Duell in Köttmannsdorf (18 Uhr) gerecht werden.

Unter der Woche wurde Austria Klagenfurt II mit 3:1 zuhause in Überzahl und bei tropischen Temperaturen gerade so niedergerungen. Man befinde sich „im Soll“, so Coach Marcel Kuster nachher. Und wenn es nun den nächsten Dreier gibt, will sich der Erfolgstrainer nicht lumpen lassen. „Gewinnt die Truppe, haben die Jungs zwei Tage frei“, sagt Kuster vor dem Duell.

Ist es bereits nach wenigen Spieltagen ein Spitzenspiel? „Köttmannsdorf ist ein unbequemer Gegner! Die werden eine gute Rolle spielen, aber denken Sie an Spittal“, mahnt Kuster, der seine Mannschaft erst am Anfang einer Entwicklung sieht: „Schritt für Schritt müssen wir denken. Wir können gemeinsam so viel erreichen.“