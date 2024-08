Rund um Mariä Himmelfahrt sind die Kärntner Fußball-Ligen im Dauer-Betrieb. Viele Mannschaften mussten in kurzen Abständen gleich zweimal antreten. So auch Velden und Köttmannsdorf. Beide gehen mit Siegen aus den letzten Spielen in die prestigeträchtige Begegnung Erster gegen Zweiter am Sonntag Abend (18 Uhr). Die Veldener reisen als Tabellenführer ins nahegelegene Köttmannsdorf. Velden-Boss Bruno Mitterberger ist sehr zufrieden mit der Entwicklung des Vereins und der Mannschaft. „Die Stimmung in der Kabine ist sensationell. Die Euphorie treibt uns an, jedoch blicken wir von Spiel zu Spiel“, so Mitterberger. Ein junger Spieler sticht bei den Veldener Kickern besonders hervor. Der 18-jährige Marlon Winter spielt sich aktuell in die Herzen der Fans.