Die Bundesliga-Tennis-Saison war aus Kärntner Sicht ein voller Erfolg. Bei den Männern hielt Straßburg die Klasse und will im kommenden Jahr auch ums obere Play-off mitspielen. Bei den Frauen gelang dem KLC der Einzug ins Halbfinale, erst dort war gegen die übermächtige Truppe vom Team Oberösterreich Endstation. Nächstes Jahr werden in der obersten Frauenliga sogar zwei Truppen mitspielen. Denn die Sensation gelang dem TC St. Andrä. Im Vorjahr bejubelten sie noch den Kärntner Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Liga, ein Jahr später gelang sogar der Durchmarsch ins Oberhaus. „Das ist natürlich ein Wahnsinn, weil unser Ziel war der Klassenerhalt. Schon der Einzug ins obere Play-off war eine Überraschung und der Aufstieg jetzt sowieso die absolute Krönung“, schwärmt Sarah Kanduth.