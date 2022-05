Mit der Carinthian Ladies Lake’s Trophy findet heuer erstmals eine neue ITF-Turnierserie (23. Mai bis 19. Juni) in Kärnten statt. Bei insgesamt vier Turnieren (je zwei in Annenheim und Pörtschach) sollen der Tourismus in der Vorsaison belebt werden und auch hochkarätiges Tennis in Kärnten Einzug halten. „Langfristiges Ziel ist es, die Serie an vier verschiedenen Seen auszuspielen. Innerhalb von vier bis fünf Wochen können die Spielerinnen in der Region bleiben, müssen sich nicht nach anderen Turnieren umschauen und können so auch Zeit und Geld sparen“, erklärt Mitbegründer Alexander Antonitsch, der Kärnten Schritt für Schritt zu einer Tennisdestination machen will.



Insgesamt ist die Serie mit einem Preisgeld von 125.000 Dollar dotiert, das Budget beträgt über 300.000 Dollar. Organisator Gernot Dreier, rechnet mit rund 600 Spielerinnen. Es wird auf sechs Anlagen und über 50 Tennisplätzen gespielt. Rund 100 freiwillige Helfer und Helferinnen sind in den Ablauf eingebunden. „Wir rechnen, dass bei dem 60.000-Dollar-Turnier in Pörtschach (5. bis 11. Juni) auch einige Top-100-Spielerinnen antreten werden“, zeigt sich Dreier zuversichtlich.