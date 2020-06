Facebook

Ilka Minor und Eyvind Brynildsen © KK/RICARDO OLIVEIRA

Der Zugang ist etwas ungewöhnlich und coronageprägt. Um bei der Rally di Roma Capitale, nach der Corona-Zwangspause Ende Juli (24.–26.) der Auftakt zur Rallye-EM, dabei sein zu können, muss man sich mittels eines automatischen Systems online registrieren. Und seine Wege, seine Kontakte, seine Pläne mehr oder weniger kundtun. Das gilt für Fahrer, Teams, Mitarbeiter, Offizielle, Medien und auch für die Fans.

Nur um alle Vorgaben der italienischen Regierung zu erfüllen, den Zuschauerstrom (man darf sich pro Tag nur an einer Stelle aufhalten) einzudämmen und damit jede Ansteckungsgefahr zu minimieren. Erst nach der Registrierung bekommt man einen entsprechenden Zugangspass.

Access pass web platform and tutorial for ERC Rally di Roma Capitale now online https://t.co/gdXdF5m09m#FIAERC #RallyDiRomaCapitale #RaceAgainstCovid — FIA ERC (@FIAERC) May 26, 2020

Ilka Minor, Profi-Co-Pilotin im Rallyesport, die heuer mit dem Norweger Eyvind Brynildsen das komplette EM-Programm fahren wird, sieht der Problematik gelassen entgegen. „Ich bin überzeugt, dass alles getan wird, um die Rallye so sicher wie möglich zu gestalten. Das Wichtigste ist aber, dass es endlich losgeht. Irgendwo muss einer anfangen. Und in Süditalien gibt es auch nicht mehr Covidfälle als bei uns in Österreich“, so die Kärntnerin. Der EM-Kalender 2020 wurde erneuert und es finden alle Läufe außer Polen statt, also werden noch sieben Bewerbe ausgetragen. Nach der Rally di Roma folgt im August die Lettland-Rallye.

Rally di Roma Capitale organisers stick to winning formula for ERC counter https://t.co/htWMZIjiiz#FIAERC #RallyDiRomaCapitale — FIA ERC (@FIAERC) May 27, 2020

Während der Zwangspause schaltete auch Ilka Minor zurück. Nicht mit ihrem persönlichen Training, aber der Job als „Personal Coach“ musste auf Eis gelegt werden. „Viele meiner Kunden, darunter einige ältere Menschen, riefen mich oft an, dass ihnen das Training doch abgehe, ihnen viel fehle und sie sich dadurch nicht sehr wohlfühlten. Ein Kollateralschaden der Pandemie“, erzählt sie. Als technische Zeichnerin konnte sie im Homeoffice alle ihre Jobs erledigen. „Mein Auftraggeber und Zivilingenieur war sogar sehr froh, dass ich viel zu Hause war. Also fad war mir nie. Nur der sportliche Wettbewerb ging mir doch sehr ab.“

In Österreich sollen heuer eventuell noch drei Rallyes gefahren werden. Die Rallye Weiz wurde einmal in den September (3. bis 5.) verlegt. Es folgen noch die Niederösterreich- und die Waldviertel-Rallye. Abgesagt wurde die Lavanttal-Rallye und „schade ist es auch um die Rebenland-Rallye“, erzählt Minor, die mit ihrem österreichischen Piloten, Johannes Keferböck, noch den Schrieb in Leutschach gemacht hat. Die Rallye selbst hätte sie nicht fahren können, da war bei ihr die Azoren-Rallye auf dem Programm gestanden. „Gleich als wir das Roadbook abgeholt haben, hieß es, die Rallye wird wegen Covid-19 abgesagt.“