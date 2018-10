Ilka Minor, Kärntens Weltbummlerin in Sachen Rallyesport, ist voll beschäftigt. Und hatte gleich einen schlimmen Unfall zu verarbeiten.

© KK/RICARDO OLIVEIRA

Wenn es im Eiltempo über nicht immer gut gepflasterte Pfade geht, kann es schon einmal vorkommen, dass man vom rechten Weg abkommt. Ilka Minor, sie zählt mittlerweile zu den besten Co-Piloten der Rallye-Branche, fuhr an der Seite des Norwegers Henning Solberg beim WM-Lauf in der Türkei auf den sechsten Gesamtrang, die WRC2-Klasse hatten die beiden sogar gewonnen, was doch etwas überraschend kam.

