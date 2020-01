Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine geschlossene Schneedecke gibt es heuer im Mühlviertel nicht © GEPA pictures/J. Berlesreiter

Es gab eine Zeit in Österreich, in der sich die Szene gegen eine Winterrallye wehrte. Zu teuer, zu aufwendig, extra Winterreifen nur für eine einzige Veranstaltung. Das hat sich mittlerweile geändert. Denn die Jänner-Rallye, eine der traditionsreichsten Veranstaltungen, bei der anno dazumal die Audi-Quattro-Weltpremiere mit dem Duo Wittmann/Nestinger gefeierte wurde, zählt heute wieder zum guten Rallye-Ton. Und so startet die Motorsportsaison bereits am Freitag ins Jahr 2020.