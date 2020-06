Facebook

Sarah Lagger schleuderte den Speer erstmals über 50 m, was persönlichen Rekord bedeutet © GEPA pictures

Mit dem EVA AIR-Einladungsmeeting des ÖLV in Kooperation mit der Leichtathletik Akademie Eisenstadt wurde die heimische Freiluft-Saison der Leichtathletik so richtig eröffnet. Der Wettkampf fand in der neu errichteten Leichtathletik-Arena in Eisenstadt statt. Aufgrund der derzeit geltenden Covid-19-Verordnungen konnten nur rund 50 Athletinnen und Athleten zugelassen werden.Für das Highligt sorgt Sarah Lagger.