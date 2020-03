100 Jahre KFV„Im Saal sitzen 10.000 Jahre Fußball-Wissen“

Mit einem großen Festakt erfolgte am Freitag der offizielle Anpfiff für das 100-Jahr-Jubiläum des Kärntner Fußballverbandes. Friedl Koncilia und Franz Wohlfahrt in Hochform.

Von links: Friedl Koncilia, Peter Kaiser, Klaus Mitterdorfer, Leo Windtner © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Präsident Klaus Mitterdorfer und der Kärntner Fußballverband luden am Freitag ins Congress Center Villach. Über 400 Gäste, langjährige Wegbegleiter, Vertreter des ÖFB und der anderen Landesverbände sowie Sportgrößen aus dem Fußballbereich kamen.

Den Gästen aus ganz Österreich wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten: Interviews mit Zeitzeugen, welche die Geschichte des KFV nachhaltig prägten, Präsentation des Jahrhundertteams des KFV (unter anderem mit Torlegende Friedl Koncilia) sowie Ö3-Comedian Gernot Kulis sorgten für viel Informationen, gute Unterhaltung und viel Spaß. „Ich freue mich, dass so viele Fußballbegeisterte unserer Einladung gefolgt sind und dieses besondere Jubiläum mit uns gefeiert haben“, strahlte Mitterdorfer, der feststellte: „Im Saal sitzen summiert über 10.000 Jahre Fußball-Geschichte und -wissen.“

Das ist Kärntens Jahrhundert-Elf © KFV/KK

Viele prominente Gäste

Begrüßen durfte er unter anderem: Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber, Kärntens Dachverbands-Präsidenten Christoph Schasche (ASVÖ), Ulrich Zafoschnig (Sportunion) und Anton Leikam (ASKÖ), Landessportdirektor Arno Arthofer, Klagenfurts Sportstadtrat Jürgen Pfeiler, die Fußballverbands-Präsidenten aus Wien (Robert Sedlacek), Tirol (Josef Geisler), Oberösterreich (Gerhard Götschhofer) und Burgenland (Gerhard Milletich), Niederösterreichs Vizepräsident Reinhard Litschauer, Ex-ÖFB-Generaldirektor Alfred "Gigi" Ludwig.

100 Jahre Kärntner Fussballverband: Impressionen von Kärntner Fußball-Größen und Legenden

Ein Höhepunkt der Gala ...

... war die Präsentation der Teamspieler. Vor allem Friedl Koncilia und Franz Wohlfahrt waren es, die für viele Lacher sorgten. „Ich bin so alt, ich könnte fast Gründungsmitglied des KFV sein“, ließ er wissen. Dem 3:2 gegen Deutschland 1978 in Cordoba wollte er nicht viel Bedeutung beimessen: „Die Deutschen zu schlagen, ist ja nichts Besonderes. Das haben wir vor zwei Jahren auch in Klagenfurt geschafft.“ Was ihm nicht gefiel: Dass ihn Moderator Tono Hönigmann als Legende bezeichnete. „Eine Legende ist man, wenn man gestorben ist.“

Und Franz Wohlfahrt legte gleich nach: „Als ich zu Austria Wien gekommen bin, war der Friedl ein Jahr lang auf mich angefressen.“ Warum? „Weil mich eine Zeitung als größtes Kärntner Tormann-Talente bezeichnete.“ Bestens in Erinnerung ist Wohlfahrt das Europacupfinale 1998, das er mit Stuttgart gegen Chelsea verlor. „Der schlimmste Tag meines Lebens.“ Auch, weil es mit der Dopingkontrolle bei ihm und einem Chelsea-Spieler nicht so recht klappen wollte. „Man hat uns gesagt, Bier trinken hilft. Wir haben eine ganze Kiste geleert.“

Mitgelacht haben Walter Kogler, Walter Ludescher, Gilbert Prilasnig, Ewald Türmer, Peter Koncilia, Matthias Dollinger, Thomas Höller, Alois Jagodic, Manuel Weber, Thomas Weissenberger, die Austria-Legenden Helmut König, Hannes Haubitz, Almedin Hota, Walter Koch und Franz Polanz.

Bestens unterhalten haben sich ...

... Werner Pietsch (Kelag), Helmut Petschar (Kärntnermilch), Karl Felsberger (Grawe), die Puma-Vertreter Jürgen Pick und Manuel Peschke, Daniel Greiner (Sportpark), Kurt Tschemernjak (Kärntner Landesversicherung), Andreas Sollbauer (Villacher Bier) sowie Gernot Messner (sportlicher Leiter der WAC-Akademie), Roman Stary (WAC-Sportkoordinator), Willi Temper (BÖFL), Günter Hafner (Ex-FC-Kärnten-Manager) und die Fifa-Schiedsrichter Maria Trampusch und Alfred Wieser.