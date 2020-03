Facebook

Friedl Koncilia bei der WM 1982 in Spanien in Gijon gegen Deutschland © (c) GEPA pictures/ Witters

Kärntens Rekordinternationaler ist ein Torhüter: Friedl Koncilia feierte sein Debüt am 27. September 1970 beim 1:1 gegen Ungarn in Budapest. Bis 1984 hütete er insgesamt 84 Mal das Tor von Österreichs Nationalmannschaft. Der Klagenfurter spielte bei zwei Weltmeisterschaften, 1978 in Argentinien (unter anderem beim 3:2 gegen Deutschland in Cordoba), 1982 in Spanien. Einer der Höhepunkte seiner Karriere: das Spiel in der Weltauswahl am 25. Juni 1978. „Ich wurde mit Bruno Pezzey einberufen, spielte mit Platini, Zico, Rossi und Boniek. Wir siegten gegen Argentinien mit 2:1.“

Der G'scherte aus Villach

Der wahrscheinlich größte Fußballer, den unser Bundesland hervorgebracht hat, ist wohl Ernst Melchior. Der Villacher (geboren 1920, verstorben 1978) war der erste Spieler Kärntens, der zweite aus einem Bundesland, der das Leiberl des Nationalteams tragen durfte. Wie Koncilia traf auch Melchior – am 14. April 1946 – in seinem ersten Spiel auf Ungarn. Als er anfangs noch Kontaktschwierigkeiten hatte, tönte es „G’scherter“ von den Rängen. Dieser Künstlername sollte dem Villacher bleiben. Nach der Pause erzielte er ein Tor und bereitete den 3:2-Siegtreffer vor. Eines der bedeutendsten seiner 40 Spiele im Team war 1950 das 1:0 in Schottland, der erste Sieg einer kontinentalen Mannschaft auf der Insel. Torschütze: Ernst Melchior. Mit 16 Toren ist er nach wie vor treffsicherster Kärntner im Team.

Kärntner Teamspieler 84 Einberufungen: Friedl Koncilia

59: Franz Wohlfahrt

55: Zlatko Junuzovic

45: Martin Hinteregger

43: Gerhard Sturmberger

36: Ernst Melchior

28: Walter Kogler

25: Guido Burgstaller

16: Gilbert Prilasnig

15: Werner Kriess, Hans-Dieter Mirnegg

11: Roland Kollmann

10: Dieter Ramusch

7: Matthias Dollinger, Walter Ludescher, Ewald Türmer

6: Peter Koncilia

4: Wolfgang Knaller

3: Stefan Hierländer, Walter Hochmaier, Peter Hrstic, Wolfgang Mair

2: Thomas Höller, Alois Jagodic, Herwig Kircher

1: Heinz Arzberger, Hubert Baumgartner, Robert Fendler, Günther Golautschnig, Hannes Jank, Arnold Koreimann, Klaus Rohseano, Manuel Weber, Thomas Weissenberger





Sieg in Wembley gegen England

Ebenso geschichtsträchtig wie der Sieg in Schottland war das 3:2 Österreichs 1965 in England. In 100 Jahren Wembley hatte der kommende Weltmeister 1966 davor nur gegen Ungarn und Schweden verloren. Die britischen Medien sprachen von der „Nacht der Schande“, zwei Treffer der Österreicher erzielte der Wiener Toni Fritsch. Bei der Geburtsstunde des „Wembley-Toni“ mit dabei war ein 23-jähriger Kärntner: Walter Ludescher. „Ich erlebte eines jener Hochgefühle, wie sie nur im Sport möglich sind.“

Kapitän und Schmähbruder

43 Mal zog Gerhard Sturmberger das Teamtrikot über. Er war der Abwehrdirigent und Kapitän unter Trainer Leopold Stastny. Und ein Schmähbruder. Vor einer Partie gegen Irland meinte er lautstark zu seinem Nebenspieler: „Du, Horvath, du kannst net sagen, dass der Stastny ein Depp ist.“ Der Teamchef stauchte Horvath zusammen, wollte ihn aus dem Kader schmeißen. Was Sturmberger aber letztendlich dann doch verhinderte.

Am Weg zum Rekord

Aktuell verfügt Kärnten über zwei Teamspieler. Stefan Hierländer, der das letzte seiner drei Spiele aber bereits am 16. Oktober 2018 bestritt. Und Martin Hinteregger, der sich unter Teamchef Franco Foda ein Stammleiberl in der Innenverteidigung erkämpfte. Derzeit hält der 27-Jährige bei 45 Einsätzen. Spielt der Sirnitzer so weiter und bleibt sein Körper gesund, könnte er Friedl Koncilia vielleicht als Rekordspieler ablösen.