Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Schnetzer © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Heute wird in der Volleyball-Bundesliga für Aich/Dob und die Wörthersee Löwen über Aufstieg und Abschied entschieden. Die Ausgangslage ist ja denkbar einfach. Denn in den beiden Viertelfinalpaarungen des Meister-Play-offs mit Kärntner Beteiligung gibt es kristallklare Favoriten. Während der SK Aich/Dob nach dem souveränen 3:0 über TJ Sokol Wien sich heute in Bleiburg nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen will, stehen auf der anderen Seite die Wörthersee Löwen bereits mit einem Bein vor dem Aus. Denn auch hier gab es im ersten Spiel keinen Zweifel über Sieg und Niederlage, zu überlegen war Union Waldviertel. Auf beiden Seiten sagen die Satzergebnisse wohl alles. Aich/Dob holte den Dreisatzsieg mit einem 25:15, 25:16 und 25:6. Etwas mehr Gegenleistung boten da wenigstens die Löwen beim 0:3 mit 19:25, 14:25, 18:25.

Auf die kann man aufbauen, auch wenn Waldviertel zu Hause doch zu übermächtig sein wird. „Wir wollen uns aber nicht überfahren lassen, doch hin und wieder Gegenwehr bieten“, so Karin Frühbauer, Sprecherin der Löwen. „Aber man muss schon sagen, dass Waldviertel klar zu favorisieren sein wird. Die Chancen sind sehr, sehr minimal.“

Termine Mittwoch, 26. Februar: SK Aich/Dob – Sokol Wien (19 Uhr), Waldviertel – Wörthersee Löwen (20 Uhr)

Viel wichtiger als das heutige Meisterschaftsspiel ist für die Klagenfurter am Samstag das Cupspiel gegen den Lokalrivalen Aich/Dob. Im Sportpark Graz wird das Final Four ausgetragen. „Auch wenn die Unterkärntner hier ebenso der Favorit sind, hoffen wir insgeheim auf eine Überraschung. Wir sind vollzählig, die Mannschaft ist gut aufgestellt.“ Und verstärkt werden die Löwen von Florian Schnetzer, Oberösterreicher, der in Klagenfurt im Beachvolleyball beheimatet ist. „Aber er hat gefragt, ob er nicht mitspielen könnte, er ist ja bei uns gemeldet und sicher einer der besten Liberos Österreichs“, meint Frühbauer.

Scheiden die Löwen heute im Meister-Play-off aus, ist die Bundesliga aber noch nicht beendet. Denn dann spielen sie noch um die Platzierung fünf bis sechs. „Vermutlich gegen Weiz, von einem fünften Platz kann man sich zwar nichts kaufen, aber unser Saisonziel hätten wir doch erreicht.“

Für Aich/Dob ist das heutige Rückspiel zu Hause gegen Sokol nicht viel mehr als eine lästige Pflichtübung. Der Letzte der Setzrunde ist den Unterkärntnern in allen Belangen unterlegen. Deshalb geht es für die Truppe um Martin Micheu auch schon mehr um das Cup-Final-Four in Graz. Nach dem eventuellen Sieg gegen die Löwen wartet am Sonntag dann der Sieger aus UVC Graz und Union Waldviertel.