Coronavirus in Italien"Die Leute sind in die Supermärkte gerannt und haben alles leer gekauft"

Alexander Berger © gepa

Sie leben nur 20 Kilometer von Codogno entfernt, dem Wohnort des mutmaßlichen „paziente zero“, also des ersten Patienten, bei dem in Italien das Coronavirus diagnostiziert wurde.

ALEXANDER BERGER: Piacenza, wo ich wohne, ist zum Glück kein Quarantänegebiet wie Codogno, in das man nicht rein und nicht rauskommt. Bei uns sieht man keine Carabinieri, ich bin auch gerade im Freien spazieren. Man ist also nicht eingesperrt.