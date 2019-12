Die Wörthersee-Löwen schlugen Amstetten klar mit 3:0. Bei der Union Waldviertel gastiert am Samstag SK Aich/Dob. Zu Meister Linz müssen die Kelag Wildcats.

Auch Trainer Matjaz Hafner kann die Laune von Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu nicht heben. © GEPA pictures

Die VBK Wörthersee-Löwen feierten in der Volleyball-Herren-Liga beim Vorletzten Amstetten einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Verschnaufpause wird dem Tabellenvierten keine gegönnt, denn am Samstag um 18 Uhr sind die Klagenfurter in Ried engagiert. Die Oberösterreicher liegen aktuell einen Punkt hinter den Kärntnern, haben aber zwei Partien weniger gespielt.