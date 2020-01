In unserer neuen Serie stellen wir Kärntner Nachwuchs-Athleten vor, die zu den Besten ihres Fachs zählen. Diesmal: Anna-Lena Müller.

Anna-Lena Müller mit Präsidenten Otmar Braunecker © KK

Zum zweiten Mal in Folge gewann Anna-Lena Müller die österreichischen Eisschnelllauf-Marathon-Meisterschaft über 100 Kilometer, die wie im Vorjahr am Weißensee stattgefunden hat. „Ich wollte den Titel unbedingt verteidigen. Das ist mir gelungen“, strahlte die 19-Jährige, die die Distanz in 3:54,46 Stunden absolvierte. Rund vier Minuten schneller als im Vorjahr. Und eine halbe Stunde schneller als die Zweitplatzierte.