Eyvind Brynildsen © KK

Der 31-jährige Norweger Eyvind Brynildsen zählt in seiner Heimat zu den großen Talenten. Finanziell war es ihm bisher kaum möglich, groß international in Erscheinung zu treten. Schon 2018 bestritt er vereinzelte EM-Läufe, wurde auf Gran Canaria Neunter, bei der Akropolis-Rallye Vierter. 2019 wurde er beim WM-Lauf in Schweden in der WRC-2-Wertung Sechster, 2015 sogar Zweiter in der gleichen Kategorie.