Die Krise beim österreichischen Volleyball-Meister SK Aich/Dob erlebte am Sonntag ihren einstweiligen Höhepunkt. Am Vormittag wurden Ivan Kolev und Kacper Stellmach verabschiedet. Nach dem Mittwochspiel gegen Graz ist auch Peter Mlynarcik weg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Mlynarcik spielt noch ein Match für Aich/Dob © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Die zwei wichtigen Spiele in der Mevza-Liga in dieser Woche wollte man noch abwarten. Aber selbst zwei großartige Siege gegen Marburg und Kamnik (jeweils 3:1) konnte eine erste Eskalation nicht mehr verhindern. Insgesamt werden drei Spieler ihre Zelte in Unterkärnten abbauen. "Kolev und Stellmach habe ich bereits am Sonntagvormittag verabschiedet, Peter Mlynarcik wird noch am Mittwoch das wichtige Liga-Spiel gegen Graz bestreiten, dann ist aber auch er weg", erklärte Sportdirektor Martin Micheu den Aderlass.